Dagens Kolin livepris er 0.00163418 USD. Spor prisoppdateringer for KOLIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KOLIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 KOLIN til USD livepris:

$0.00163418
$0.00163418
-2.20%1D
Kolin (KOLIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:25:07 (UTC+8)

Kolin (KOLIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00159308
$ 0.00159308
24 timer lav
$ 0.00177748
$ 0.00177748
24 timer høy

$ 0.00159308
$ 0.00159308

$ 0.00177748
$ 0.00177748

$ 0.04045685
$ 0.04045685

$ 0
$ 0

+1.31%

-2.29%

-3.54%

-3.54%

Kolin (KOLIN) sanntidsprisen er $0.00163418. I løpet av de siste 24 timene har KOLIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00159308 og et toppnivå på $ 0.00177748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOLIN er $ 0.04045685, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOLIN endret seg med +1.31% i løpet av den siste timen, -2.29% over 24 timer og -3.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kolin (KOLIN) Markedsinformasjon

$ 1.63M
$ 1.63M

--
--

$ 1.63M
$ 1.63M

999.96M
999.96M

999,960,968.262534
999,960,968.262534

Nåværende markedsverdi på Kolin er $ 1.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOLIN er 999.96M, med en total tilgang på 999960968.262534. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.63M.

Kolin (KOLIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Kolin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Kolin til USD ble $ +0.0000639959.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Kolin til USD ble $ -0.0007918569.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Kolin til USD ble $ -0.0008745106732965084.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.29%
30 dager$ +0.0000639959+3.92%
60 dager$ -0.0007918569-48.45%
90 dager$ -0.0008745106732965084-34.85%

Hva er Kolin (KOLIN)

Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Kolin (KOLIN) Ressurs

Offisiell nettside

Kolin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kolin (KOLIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kolin (KOLIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kolin.

Sjekk Kolinprisprognosen nå!

KOLIN til lokale valutaer

Kolin (KOLIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kolin (KOLIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KOLIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Kolin (KOLIN)

Hvor mye er Kolin (KOLIN) verdt i dag?
Live KOLIN prisen i USD er 0.00163418 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KOLIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KOLIN til USD er $ 0.00163418. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kolin?
Markedsverdien for KOLIN er $ 1.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KOLIN?
Den sirkulerende forsyningen av KOLIN er 999.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKOLIN ?
KOLIN oppnådde en ATH-pris på 0.04045685 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KOLIN?
KOLIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KOLIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KOLIN er -- USD.
Vil KOLIN gå høyere i år?
KOLIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KOLIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:25:07 (UTC+8)

Kolin (KOLIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

