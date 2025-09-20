Kolin (KOLIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00159308 $ 0.00159308 $ 0.00159308 24 timer lav $ 0.00177748 $ 0.00177748 $ 0.00177748 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00159308$ 0.00159308 $ 0.00159308 24 timer høy $ 0.00177748$ 0.00177748 $ 0.00177748 All Time High $ 0.04045685$ 0.04045685 $ 0.04045685 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.31% Prisendring (1D) -2.29% Prisendring (7D) -3.54% Prisendring (7D) -3.54%

Kolin (KOLIN) sanntidsprisen er $0.00163418. I løpet av de siste 24 timene har KOLIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00159308 og et toppnivå på $ 0.00177748, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOLIN er $ 0.04045685, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOLIN endret seg med +1.31% i løpet av den siste timen, -2.29% over 24 timer og -3.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kolin (KOLIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,960,968.262534 999,960,968.262534 999,960,968.262534

Nåværende markedsverdi på Kolin er $ 1.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOLIN er 999.96M, med en total tilgang på 999960968.262534. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.63M.