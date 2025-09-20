Koi (KOI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00109597 $ 0.00109597 $ 0.00109597 24 timer lav $ 0.00111616 $ 0.00111616 $ 0.00111616 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00109597$ 0.00109597 $ 0.00109597 24 timer høy $ 0.00111616$ 0.00111616 $ 0.00111616 All Time High $ 0.091699$ 0.091699 $ 0.091699 Laveste pris $ 0.00104874$ 0.00104874 $ 0.00104874 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) +0.84% Prisendring (7D) -9.25% Prisendring (7D) -9.25%

Koi (KOI) sanntidsprisen er $0.0011129. I løpet av de siste 24 timene har KOI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00109597 og et toppnivå på $ 0.00111616, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOI er $ 0.091699, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104874.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOI endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, +0.84% over 24 timer og -9.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Koi (KOI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 556.45K$ 556.45K $ 556.45K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Koi er $ 556.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KOI er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.