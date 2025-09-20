KEYDOG ($KEYDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008761 24 timer lav $ 0.00009179 24 timer høy All Time High $ 0.01519034 Laveste pris $ 0.00001612 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -2.78% Prisendring (7D) -2.16%

KEYDOG ($KEYDOG) sanntidsprisen er $0.00008906. I løpet av de siste 24 timene har $KEYDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008761 og et toppnivå på $ 0.00009179, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $KEYDOG er $ 0.01519034, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001612.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $KEYDOG endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KEYDOG ($KEYDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.04K Opplagsforsyning 999.79M Total forsyning 999,793,358.321864

Nåværende markedsverdi på KEYDOG er $ 89.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $KEYDOG er 999.79M, med en total tilgang på 999793358.321864. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.04K.