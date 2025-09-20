Kaching (KCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00145092 $ 0.00145092 $ 0.00145092 24 timer lav $ 0.00149353 $ 0.00149353 $ 0.00149353 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00145092$ 0.00145092 $ 0.00145092 24 timer høy $ 0.00149353$ 0.00149353 $ 0.00149353 All Time High $ 0.094286$ 0.094286 $ 0.094286 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.54% Prisendring (7D) -13.77% Prisendring (7D) -13.77%

Kaching (KCH) sanntidsprisen er $0.00145377. I løpet av de siste 24 timene har KCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00145092 og et toppnivå på $ 0.00149353, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KCH er $ 0.094286, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KCH endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.54% over 24 timer og -13.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kaching (KCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 415.05K$ 415.05K $ 415.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.54M$ 14.54M $ 14.54M Opplagsforsyning 285.48M 285.48M 285.48M Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Kaching er $ 415.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KCH er 285.48M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.54M.