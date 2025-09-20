Juggernaut (JGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00182106 $ 0.00182106 $ 0.00182106 24 timer lav $ 0.00188607 $ 0.00188607 $ 0.00188607 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00182106$ 0.00182106 $ 0.00182106 24 timer høy $ 0.00188607$ 0.00188607 $ 0.00188607 All Time High $ 5.83$ 5.83 $ 5.83 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -1.29% Prisendring (7D) -62.10% Prisendring (7D) -62.10%

Juggernaut (JGN) sanntidsprisen er $0.00185533. I løpet av de siste 24 timene har JGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00182106 og et toppnivå på $ 0.00188607, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JGN er $ 5.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JGN endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.29% over 24 timer og -62.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juggernaut (JGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 185.92K$ 185.92K $ 185.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 278.30K$ 278.30K $ 278.30K Opplagsforsyning 100.21M 100.21M 100.21M Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Juggernaut er $ 185.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JGN er 100.21M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 278.30K.