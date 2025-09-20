Dagens Juggernaut livepris er 0.00185533 USD. Spor prisoppdateringer for JGN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JGN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Juggernaut livepris er 0.00185533 USD. Spor prisoppdateringer for JGN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JGN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om JGN

JGN Prisinformasjon

JGN Offisiell nettside

JGN tokenomics

JGN Prisprognose

Juggernaut Pris (JGN)

1 JGN til USD livepris:

$0.00185533
$0.00185533
-1.20%1D
Juggernaut (JGN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:14:00 (UTC+8)

Juggernaut (JGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.09%

-1.29%

-62.10%

-62.10%

Juggernaut (JGN) sanntidsprisen er $0.00185533. I løpet av de siste 24 timene har JGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00182106 og et toppnivå på $ 0.00188607, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JGN er $ 5.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JGN endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.29% over 24 timer og -62.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Juggernaut (JGN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Juggernaut er $ 185.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JGN er 100.21M, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 278.30K.

Juggernaut (JGN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Juggernaut til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Juggernaut til USD ble $ -0.0011655559.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Juggernaut til USD ble $ +0.0002266081.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Juggernaut til USD ble $ +0.0004194872307609713.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.29%
30 dager$ -0.0011655559-62.82%
60 dager$ +0.0002266081+12.21%
90 dager$ +0.0004194872307609713+29.22%

Hva er Juggernaut (JGN)

Dynamically share value with stakeholders and create border-less accountability with custom JGN DeFi synthetics and NFT.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Juggernaut (JGN) Ressurs

Offisiell nettside

Juggernaut Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Juggernaut (JGN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Juggernaut (JGN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Juggernaut.

Sjekk Juggernautprisprognosen nå!

JGN til lokale valutaer

Juggernaut (JGN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Juggernaut (JGN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JGN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Juggernaut (JGN)

Hvor mye er Juggernaut (JGN) verdt i dag?
Live JGN prisen i USD er 0.00185533 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JGN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JGN til USD er $ 0.00185533. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Juggernaut?
Markedsverdien for JGN er $ 185.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JGN?
Den sirkulerende forsyningen av JGN er 100.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJGN ?
JGN oppnådde en ATH-pris på 5.83 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JGN?
JGN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til JGN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JGN er -- USD.
Vil JGN gå høyere i år?
JGN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JGN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:14:00 (UTC+8)

