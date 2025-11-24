Jambo pris i dag

Sanntids Jambo (J) pris i dag er $ 0.03537685, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende J til USD konverteringssats er $ 0.03537685 per J.

Jambo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,695,944, med en sirkulerende forsyning på 161.01M J. I løpet av de siste 24 timene J har den blitt handlet mellom $ 0.03524336(laveste) og $ 0.03584062 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.910484, mens tidenes laveste notering var $ 0.03460875.

Kortsiktig har J beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og -10.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Jambo (J) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.70M$ 5.70M $ 5.70M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.38M$ 35.38M $ 35.38M Opplagsforsyning 161.01M 161.01M 161.01M Total forsyning 999,999,711.476846 999,999,711.476846 999,999,711.476846

