INVITE Token (INVITE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00224069 24 timer lav $ 0.00229265 24 timer høy All Time High $ 0.0154728 Laveste pris $ 0.00149508 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -0.96% Prisendring (7D) -3.33%

INVITE Token (INVITE) sanntidsprisen er $0.0022407. I løpet av de siste 24 timene har INVITE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00224069 og et toppnivå på $ 0.00229265, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INVITE er $ 0.0154728, mens den rekordlave prisen er $ 0.00149508.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INVITE endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -0.96% over 24 timer og -3.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INVITE Token (INVITE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.12M Opplagsforsyning 50.00M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på INVITE Token er $ 112.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INVITE er 50.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.12M.