Insula (ISLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01382668 24 timer høy $ 0.01398619 All Time High $ 3.1 Laveste pris $ 0.00259618 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.77% Prisendring (7D) -2.90%

Insula (ISLA) sanntidsprisen er $0.01398619. I løpet av de siste 24 timene har ISLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01382668 og et toppnivå på $ 0.01398619, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISLA er $ 3.1, mens den rekordlave prisen er $ 0.00259618.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISLA endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.77% over 24 timer og -2.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Insula (ISLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.71K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.40K Opplagsforsyning 908.50K Total forsyning 958,176.0013771977

Nåværende markedsverdi på Insula er $ 12.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISLA er 908.50K, med en total tilgang på 958176.0013771977. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.40K.