Dagens Hyperwave HLP livepris er 1.023 USD. Spor prisoppdateringer for HWHLP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HWHLP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 HWHLP til USD livepris:

$1.024
$1.024
-0.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hyperwave HLP (HWHLP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:21:00 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.02
$ 1.02
24 timer lav
$ 1.028
$ 1.028
24 timer høy

$ 1.02
$ 1.02

$ 1.028
$ 1.028

$ 1.045
$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762

-0.22%

-0.12%

-0.25%

-0.25%

Hyperwave HLP (HWHLP) sanntidsprisen er $1.023. I løpet av de siste 24 timene har HWHLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.02 og et toppnivå på $ 1.028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HWHLP er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.967762.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HWHLP endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Markedsinformasjon

$ 12.91M
$ 12.91M

--
--

$ 12.91M
$ 12.91M

12.60M
12.60M

12,603,800.991349
12,603,800.991349

Nåværende markedsverdi på Hyperwave HLP er $ 12.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HWHLP er 12.60M, med en total tilgang på 12603800.991349. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.91M.

Hyperwave HLP (HWHLP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hyperwave HLP til USD ble $ -0.001238612259766.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hyperwave HLP til USD ble $ +0.0021241572.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hyperwave HLP til USD ble $ +0.0200178594.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hyperwave HLP til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001238612259766-0.12%
30 dager$ +0.0021241572+0.21%
60 dager$ +0.0200178594+1.96%
90 dager$ 0--

Hva er Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hyperwave HLP (HWHLP) Ressurs

Offisiell nettside

Hyperwave HLP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hyperwave HLP (HWHLP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hyperwave HLP (HWHLP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hyperwave HLP.

Sjekk Hyperwave HLPprisprognosen nå!

Hyperwave HLP (HWHLP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hyperwave HLP (HWHLP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HWHLP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hyperwave HLP (HWHLP)

Hvor mye er Hyperwave HLP (HWHLP) verdt i dag?
Live HWHLP prisen i USD er 1.023 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HWHLP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HWHLP til USD er $ 1.023. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hyperwave HLP?
Markedsverdien for HWHLP er $ 12.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HWHLP?
Den sirkulerende forsyningen av HWHLP er 12.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHWHLP ?
HWHLP oppnådde en ATH-pris på 1.045 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HWHLP?
HWHLP så en ATL-pris på 0.967762 USD.
Hva er handelsvolumet til HWHLP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HWHLP er -- USD.
Vil HWHLP gå høyere i år?
HWHLP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HWHLP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:21:00 (UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.