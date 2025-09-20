Hyperwave HLP (HWHLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 24 timer lav $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24 timer høy 24 timer lav $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 24 timer høy $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 All Time High $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Laveste pris $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) -0.25% Prisendring (7D) -0.25%

Hyperwave HLP (HWHLP) sanntidsprisen er $1.023. I løpet av de siste 24 timene har HWHLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.02 og et toppnivå på $ 1.028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HWHLP er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.967762.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HWHLP endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyperwave HLP (HWHLP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.91M$ 12.91M $ 12.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.91M$ 12.91M $ 12.91M Opplagsforsyning 12.60M 12.60M 12.60M Total forsyning 12,603,800.991349 12,603,800.991349 12,603,800.991349

Nåværende markedsverdi på Hyperwave HLP er $ 12.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HWHLP er 12.60M, med en total tilgang på 12603800.991349. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.91M.