Dagens Hunt livepris er 0.238472 USD. Spor prisoppdateringer for HUNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hunt livepris er 0.238472 USD. Spor prisoppdateringer for HUNT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HUNT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HUNT

HUNT Prisinformasjon

HUNT Offisiell nettside

HUNT tokenomics

HUNT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hunt Logo

Hunt Pris (HUNT)

Ikke oppført

1 HUNT til USD livepris:

$0.238472
$0.238472$0.238472
-3.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hunt (HUNT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:12:32 (UTC+8)

Hunt (HUNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.238514
$ 0.238514$ 0.238514
24 timer lav
$ 0.252903
$ 0.252903$ 0.252903
24 timer høy

$ 0.238514
$ 0.238514$ 0.238514

$ 0.252903
$ 0.252903$ 0.252903

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 0
$ 0$ 0

-2.06%

-3.89%

-5.85%

-5.85%

Hunt (HUNT) sanntidsprisen er $0.238472. I løpet av de siste 24 timene har HUNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.238514 og et toppnivå på $ 0.252903, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUNT er $ 1.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUNT endret seg med -2.06% i løpet av den siste timen, -3.89% over 24 timer og -5.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hunt (HUNT) Markedsinformasjon

$ 47.45M
$ 47.45M$ 47.45M

--
----

$ 47.45M
$ 47.45M$ 47.45M

198.91M
198.91M 198.91M

198,912,688.0
198,912,688.0 198,912,688.0

Nåværende markedsverdi på Hunt er $ 47.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUNT er 198.91M, med en total tilgang på 198912688.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.45M.

Hunt (HUNT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hunt til USD ble $ -0.0096676749451559.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hunt til USD ble $ -0.0210434370.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hunt til USD ble $ -0.0312906026.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hunt til USD ble $ +0.02164229737690583.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0096676749451559-3.89%
30 dager$ -0.0210434370-8.82%
60 dager$ -0.0312906026-13.12%
90 dager$ +0.02164229737690583+9.98%

Hva er Hunt (HUNT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hunt (HUNT) Ressurs

Offisiell nettside

Hunt Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hunt (HUNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hunt (HUNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hunt.

Sjekk Huntprisprognosen nå!

HUNT til lokale valutaer

Hunt (HUNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hunt (HUNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HUNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hunt (HUNT)

Hvor mye er Hunt (HUNT) verdt i dag?
Live HUNT prisen i USD er 0.238472 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HUNT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HUNT til USD er $ 0.238472. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hunt?
Markedsverdien for HUNT er $ 47.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HUNT?
Den sirkulerende forsyningen av HUNT er 198.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHUNT ?
HUNT oppnådde en ATH-pris på 1.46 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HUNT?
HUNT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HUNT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HUNT er -- USD.
Vil HUNT gå høyere i år?
HUNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HUNT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:12:32 (UTC+8)

Hunt (HUNT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.