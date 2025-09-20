Hunt (HUNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.238514 $ 0.238514 $ 0.238514 24 timer lav $ 0.252903 $ 0.252903 $ 0.252903 24 timer høy 24 timer lav $ 0.238514$ 0.238514 $ 0.238514 24 timer høy $ 0.252903$ 0.252903 $ 0.252903 All Time High $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.06% Prisendring (1D) -3.89% Prisendring (7D) -5.85% Prisendring (7D) -5.85%

Hunt (HUNT) sanntidsprisen er $0.238472. I løpet av de siste 24 timene har HUNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.238514 og et toppnivå på $ 0.252903, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HUNT er $ 1.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HUNT endret seg med -2.06% i løpet av den siste timen, -3.89% over 24 timer og -5.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hunt (HUNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.45M$ 47.45M $ 47.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.45M$ 47.45M $ 47.45M Opplagsforsyning 198.91M 198.91M 198.91M Total forsyning 198,912,688.0 198,912,688.0 198,912,688.0

Nåværende markedsverdi på Hunt er $ 47.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HUNT er 198.91M, med en total tilgang på 198912688.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.45M.