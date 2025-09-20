higher (HIGHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00248026 24 timer lav $ 0.00287038 24 timer høy All Time High $ 0.114177 Laveste pris $ 0.00086388 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -1.58% Prisendring (7D) -16.57%

higher (HIGHER) sanntidsprisen er $0.00276198. I løpet av de siste 24 timene har HIGHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00248026 og et toppnivå på $ 0.00287038, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIGHER er $ 0.114177, mens den rekordlave prisen er $ 0.00086388.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIGHER endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og -16.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

higher (HIGHER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.76M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.76M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på higher er $ 2.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIGHER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.76M.