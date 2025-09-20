Hiblocks (HIBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02503452 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.70% Prisendring (7D) +10.11%

Hiblocks (HIBS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HIBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIBS er $ 0.02503452, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIBS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.70% over 24 timer og +10.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hiblocks (HIBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.76K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 78.75K Opplagsforsyning 11.88B Total forsyning 20,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hiblocks er $ 46.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIBS er 11.88B, med en total tilgang på 20000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.75K.