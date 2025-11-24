Hat pris i dag

Sanntids Hat (HAT) pris i dag er $ 0.00202737, med en 2.94% endring de siste 24 timene. Nåværende HAT til USD konverteringssats er $ 0.00202737 per HAT.

Hat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,238, med en sirkulerende forsyning på 14.42M HAT. I løpet av de siste 24 timene HAT har den blitt handlet mellom $ 0.00196884(laveste) og $ 0.00203991 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0469251, mens tidenes laveste notering var $ 0.00189012.

Kortsiktig har HAT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hat (HAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.61K$ 125.61K $ 125.61K Opplagsforsyning 14.42M 14.42M 14.42M Total forsyning 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Nåværende markedsverdi på Hat er $ 29.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAT er 14.42M, med en total tilgang på 61955726.73853378. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.61K.