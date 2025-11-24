BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Grodo AI er i dag 0 USD.GRODO markedsverdien er 91,448 USD. Spor sanntids GRODO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Grodo AI er i dag 0 USD.GRODO markedsverdien er 91,448 USD. Spor sanntids GRODO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om GRODO

GRODO Prisinformasjon

Hva er GRODO

GRODO teknisk dokument

GRODO Offisiell nettside

GRODO tokenomics

GRODO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Grodo AI Logo

Grodo AI Pris (GRODO)

Ikke oppført

1 GRODO til USD livepris:

--
----
+21.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Grodo AI (GRODO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:37:54 (UTC+8)

Grodo AI pris i dag

Sanntids Grodo AI (GRODO) pris i dag er --, med en 21.80% endring de siste 24 timene. Nåværende GRODO til USD konverteringssats er -- per GRODO.

Grodo AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 91,448, med en sirkulerende forsyning på 99.31B GRODO. I løpet av de siste 24 timene GRODO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000879, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GRODO beveget seg -2.01% i løpet av den siste timen og +56.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Grodo AI (GRODO) Markedsinformasjon

$ 91.45K
$ 91.45K$ 91.45K

--
----

$ 91.45K
$ 91.45K$ 91.45K

99.31B
99.31B 99.31B

99,314,772,959.36333
99,314,772,959.36333 99,314,772,959.36333

Nåværende markedsverdi på Grodo AI er $ 91.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRODO er 99.31B, med en total tilgang på 99314772959.36333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.45K.

Grodo AI prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000879
$ 0.00000879$ 0.00000879

$ 0
$ 0$ 0

-2.01%

+21.80%

+56.90%

+56.90%

Grodo AI (GRODO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Grodo AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Grodo AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Grodo AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Grodo AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+21.80%
30 dager$ 0-61.59%
60 dager$ 0-86.24%
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for Grodo AI

Grodo AI (GRODO) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GRODO for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Grodo AI (GRODO) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Grodo AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Grodo AI vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for GRODO prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Grodo AI prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Grodo AI (GRODO) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Grodo AI

Hvor mye vil 1 Grodo AI være verdt i 2030?
Hvis Grodo AI skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Grodo AI priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:37:54 (UTC+8)

Grodo AI (GRODO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om Grodo AI

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2759
$0.2759$0.2759

+451.80%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001253
$0.0001253$0.0001253

+2.20%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.000000000781
$0.000000000781$0.000000000781

+681.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000009919
$0.00000009919$0.00000009919

+420.68%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.2759
$0.2759$0.2759

+451.80%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000002761
$0.00000002761$0.00000002761

+360.16%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000000004300
$0.0000000000004300$0.0000000000004300

+186.66%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.