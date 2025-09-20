Dagens Gridcoin livepris er 0.00446588 USD. Spor prisoppdateringer for GRC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gridcoin livepris er 0.00446588 USD. Spor prisoppdateringer for GRC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00446588
Gridcoin (GRC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:04 (UTC+8)

Gridcoin (GRC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00348896
24 timer lav
$ 0.00462285
24 timer høy

$ 0.00348896
$ 0.00462285
$ 0.214228
$ 0.00060646
-3.38%

+26.84%

+32.64%

+32.64%

Gridcoin (GRC) sanntidsprisen er $0.00446588. I løpet av de siste 24 timene har GRC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00348896 og et toppnivå på $ 0.00462285, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRC er $ 0.214228, mens den rekordlave prisen er $ 0.00060646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRC endret seg med -3.38% i løpet av den siste timen, +26.84% over 24 timer og +32.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gridcoin (GRC) Markedsinformasjon

$ 2.19M
--
$ 2.26M
489.75M
506,009,478.8985
Nåværende markedsverdi på Gridcoin er $ 2.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRC er 489.75M, med en total tilgang på 506009478.8985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.26M.

Gridcoin (GRC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gridcoin til USD ble $ +0.00094494.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gridcoin til USD ble $ +0.0012931750.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gridcoin til USD ble $ -0.0007762204.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gridcoin til USD ble $ -0.000434992592884073.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00094494+26.84%
30 dager$ +0.0012931750+28.96%
60 dager$ -0.0007762204-17.38%
90 dager$ -0.000434992592884073-8.87%

Hva er Gridcoin (GRC)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Gridcoin (GRC) Ressurs

Offisiell nettside

Gridcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gridcoin (GRC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gridcoin (GRC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gridcoin.

Sjekk Gridcoinprisprognosen nå!

GRC til lokale valutaer

Gridcoin (GRC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gridcoin (GRC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gridcoin (GRC)

Hvor mye er Gridcoin (GRC) verdt i dag?
Live GRC prisen i USD er 0.00446588 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRC til USD er $ 0.00446588. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gridcoin?
Markedsverdien for GRC er $ 2.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRC?
Den sirkulerende forsyningen av GRC er 489.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRC ?
GRC oppnådde en ATH-pris på 0.214228 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRC?
GRC så en ATL-pris på 0.00060646 USD.
Hva er handelsvolumet til GRC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRC er -- USD.
Vil GRC gå høyere i år?
GRC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:04 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.