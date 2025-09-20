Gridcoin (GRC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00348896 $ 0.00348896 $ 0.00348896 24 timer lav $ 0.00462285 $ 0.00462285 $ 0.00462285 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00348896$ 0.00348896 $ 0.00348896 24 timer høy $ 0.00462285$ 0.00462285 $ 0.00462285 All Time High $ 0.214228$ 0.214228 $ 0.214228 Laveste pris $ 0.00060646$ 0.00060646 $ 0.00060646 Prisendring (1H) -3.38% Prisendring (1D) +26.84% Prisendring (7D) +32.64% Prisendring (7D) +32.64%

Gridcoin (GRC) sanntidsprisen er $0.00446588. I løpet av de siste 24 timene har GRC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00348896 og et toppnivå på $ 0.00462285, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRC er $ 0.214228, mens den rekordlave prisen er $ 0.00060646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRC endret seg med -3.38% i løpet av den siste timen, +26.84% over 24 timer og +32.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gridcoin (GRC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Opplagsforsyning 489.75M 489.75M 489.75M Total forsyning 506,009,478.8985 506,009,478.8985 506,009,478.8985

Nåværende markedsverdi på Gridcoin er $ 2.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRC er 489.75M, med en total tilgang på 506009478.8985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.26M.