Green pris i dag

Sanntids Green (GREEN) pris i dag er $ 0.00039845, med en 4.36% endring de siste 24 timene. Nåværende GREEN til USD konverteringssats er $ 0.00039845 per GREEN.

Green rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,011,939, med en sirkulerende forsyning på 47.65B GREEN. I løpet av de siste 24 timene GREEN har den blitt handlet mellom $ 0.00037069(laveste) og $ 0.00041115 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00065911, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005588.

Kortsiktig har GREEN beveget seg +0.12% i løpet av den siste timen og +32.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Green (GREEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Opplagsforsyning 47.65B 47.65B 47.65B Total forsyning 47,647,147,451.11801 47,647,147,451.11801 47,647,147,451.11801

