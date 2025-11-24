GPUAI pris i dag

Sanntids GPUAI (GPUAI) pris i dag er $ 0.0055369, med en 7.41% endring de siste 24 timene. Nåværende GPUAI til USD konverteringssats er $ 0.0055369 per GPUAI.

GPUAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 339,657, med en sirkulerende forsyning på 61.50M GPUAI. I løpet av de siste 24 timene GPUAI har den blitt handlet mellom $ 0.00475434(laveste) og $ 0.00657645 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.6198, mens tidenes laveste notering var $ 0.00345063.

Kortsiktig har GPUAI beveget seg -2.99% i løpet av den siste timen og +12.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GPUAI (GPUAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 339.66K$ 339.66K $ 339.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 552.29K$ 552.29K $ 552.29K Opplagsforsyning 61.50M 61.50M 61.50M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

