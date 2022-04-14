GOUT (GOUT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOUT (GOUT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOUT (GOUT) Informasjon GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined. Offisiell nettside: https://goutchain.com/ Kjøp GOUT nå!

GOUT (GOUT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOUT (GOUT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M Total forsyning: $ 152.72B $ 152.72B $ 152.72B Sirkulerende forsyning: $ 152.72B $ 152.72B $ 152.72B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.83M $ 5.83M $ 5.83M All-time high: $ 0.00094705 $ 0.00094705 $ 0.00094705 All-Time Low: $ 0.00000435 $ 0.00000435 $ 0.00000435 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GOUT (GOUT) pris

GOUT (GOUT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOUT (GOUT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOUT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOUT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOUTs tokenomics, kan du utforske GOUT tokenets livepris!

GOUT prisforutsigelse Vil du vite hvor GOUT kan være på vei? Vår GOUT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOUT tokenets prisforutsigelse nå!

