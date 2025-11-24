Gorilla pris i dag

Sanntids Gorilla (GORILLA) pris i dag er $ 0.00146123, med en 6.88% endring de siste 24 timene. Nåværende GORILLA til USD konverteringssats er $ 0.00146123 per GORILLA.

Gorilla rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,460,490, med en sirkulerende forsyning på 1.00B GORILLA. I løpet av de siste 24 timene GORILLA har den blitt handlet mellom $ 0.00135392(laveste) og $ 0.00146368 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01120028, mens tidenes laveste notering var $ 0.0011281.

Kortsiktig har GORILLA beveget seg +0.37% i løpet av den siste timen og -16.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gorilla (GORILLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gorilla er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GORILLA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.46M.