Dagens Glitch Protocol livepris er 0.00342471 USD. Spor prisoppdateringer for GLCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GLCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Glitch Protocol Pris (GLCH)

1 GLCH til USD livepris:

$0.00342402
$0.00342402
-3.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Glitch Protocol (GLCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:16:19 (UTC+8)

Glitch Protocol (GLCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00342393
$ 0.00342393
24 timer lav
$ 0.00372278
$ 0.00372278
24 timer høy

$ 0.00342393
$ 0.00342393

$ 0.00372278
$ 0.00372278

$ 2.99
$ 2.99

$ 0.00252298
$ 0.00252298

-1.71%

-3.66%

-9.33%

-9.33%

Glitch Protocol (GLCH) sanntidsprisen er $0.00342471. I løpet av de siste 24 timene har GLCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00342393 og et toppnivå på $ 0.00372278, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLCH er $ 2.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.00252298.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLCH endret seg med -1.71% i løpet av den siste timen, -3.66% over 24 timer og -9.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glitch Protocol (GLCH) Markedsinformasjon

$ 240.21K
$ 240.21K

--
--

$ 304.42K
$ 304.42K

70.14M
70.14M

88,888,888.0
88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Glitch Protocol er $ 240.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLCH er 70.14M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 304.42K.

Glitch Protocol (GLCH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Glitch Protocol til USD ble $ -0.000130349702535277.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Glitch Protocol til USD ble $ -0.0000353334.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Glitch Protocol til USD ble $ -0.0004415629.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Glitch Protocol til USD ble $ -0.0002301358719012126.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000130349702535277-3.66%
30 dager$ -0.0000353334-1.03%
60 dager$ -0.0004415629-12.89%
90 dager$ -0.0002301358719012126-6.29%

Hva er Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Glitch Protocol (GLCH) Ressurs

Glitch Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Glitch Protocol (GLCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Glitch Protocol (GLCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Glitch Protocol.

Sjekk Glitch Protocolprisprognosen nå!

GLCH til lokale valutaer

Glitch Protocol (GLCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Glitch Protocol (GLCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GLCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Glitch Protocol (GLCH)

Hvor mye er Glitch Protocol (GLCH) verdt i dag?
Live GLCH prisen i USD er 0.00342471 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GLCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GLCH til USD er $ 0.00342471. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Glitch Protocol?
Markedsverdien for GLCH er $ 240.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GLCH?
Den sirkulerende forsyningen av GLCH er 70.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGLCH ?
GLCH oppnådde en ATH-pris på 2.99 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GLCH?
GLCH så en ATL-pris på 0.00252298 USD.
Hva er handelsvolumet til GLCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GLCH er -- USD.
Vil GLCH gå høyere i år?
GLCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GLCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:16:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.