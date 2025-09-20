Glitch Protocol (GLCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00342393 $ 0.00342393 $ 0.00342393 24 timer lav $ 0.00372278 $ 0.00372278 $ 0.00372278 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00342393$ 0.00342393 $ 0.00342393 24 timer høy $ 0.00372278$ 0.00372278 $ 0.00372278 All Time High $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 Laveste pris $ 0.00252298$ 0.00252298 $ 0.00252298 Prisendring (1H) -1.71% Prisendring (1D) -3.66% Prisendring (7D) -9.33% Prisendring (7D) -9.33%

Glitch Protocol (GLCH) sanntidsprisen er $0.00342471. I løpet av de siste 24 timene har GLCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00342393 og et toppnivå på $ 0.00372278, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLCH er $ 2.99, mens den rekordlave prisen er $ 0.00252298.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLCH endret seg med -1.71% i løpet av den siste timen, -3.66% over 24 timer og -9.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glitch Protocol (GLCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 304.42K$ 304.42K $ 304.42K Opplagsforsyning 70.14M 70.14M 70.14M Total forsyning 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Glitch Protocol er $ 240.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLCH er 70.14M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 304.42K.