GIFT pris i dag

Sanntids GIFT (GIFT) pris i dag er $ 0.131106, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende GIFT til USD konverteringssats er $ 0.131106 per GIFT.

GIFT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 411,692, med en sirkulerende forsyning på 3.14M GIFT. I løpet av de siste 24 timene GIFT har den blitt handlet mellom $ 0.130506(laveste) og $ 0.131747 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.140837, mens tidenes laveste notering var $ 0.118325.

Kortsiktig har GIFT beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -3.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GIFT (GIFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 411.69K$ 411.69K $ 411.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 411.69K$ 411.69K $ 411.69K Opplagsforsyning 3.14M 3.14M 3.14M Total forsyning 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Nåværende markedsverdi på GIFT er $ 411.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GIFT er 3.14M, med en total tilgang på 3140135.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 411.69K.