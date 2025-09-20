Garbage (GARBAGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.061799$ 0.061799 $ 0.061799 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.10% Prisendring (7D) -2.10%

Garbage (GARBAGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GARBAGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GARBAGE er $ 0.061799, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GARBAGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Garbage (GARBAGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.40K$ 24.40K $ 24.40K Opplagsforsyning 74.45M 74.45M 74.45M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Garbage er $ 18.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GARBAGE er 74.45M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.40K.