Furfication (FUR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00548327$ 0.00548327 $ 0.00548327 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.51% Prisendring (1D) -2.28% Prisendring (7D) -7.15% Prisendring (7D) -7.15%

Furfication (FUR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUR er $ 0.00548327, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUR endret seg med -0.51% i løpet av den siste timen, -2.28% over 24 timer og -7.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Furfication (FUR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.44K$ 44.44K $ 44.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.44K$ 44.44K $ 44.44K Opplagsforsyning 999.30M 999.30M 999.30M Total forsyning 999,301,647.556869 999,301,647.556869 999,301,647.556869

Nåværende markedsverdi på Furfication er $ 44.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUR er 999.30M, med en total tilgang på 999301647.556869. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.44K.