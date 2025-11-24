FTMTOKEN pris i dag

Sanntids FTMTOKEN (FTMX) pris i dag er $ 0.03565798, med en 3.03% endring de siste 24 timene. Nåværende FTMX til USD konverteringssats er $ 0.03565798 per FTMX.

FTMTOKEN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,035,871, med en sirkulerende forsyning på 253.40M FTMX. I løpet av de siste 24 timene FTMX har den blitt handlet mellom $ 0.03453946(laveste) og $ 0.03610313 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.137551, mens tidenes laveste notering var $ 0.01575309.

Kortsiktig har FTMX beveget seg +0.19% i løpet av den siste timen og -11.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FTMTOKEN (FTMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.04M$ 9.04M $ 9.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.18M$ 23.18M $ 23.18M Opplagsforsyning 253.40M 253.40M 253.40M Total forsyning 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

