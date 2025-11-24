Flo pris i dag

Sanntids Flo (FLO) pris i dag er $ 0.00961894, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FLO til USD konverteringssats er $ 0.00961894 per FLO.

Flo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 86,570, med en sirkulerende forsyning på 9.00M FLO. I løpet av de siste 24 timene FLO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.232678, mens tidenes laveste notering var $ 0.00914541.

Kortsiktig har FLO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Flo (FLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.57K$ 86.57K $ 86.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.19K$ 96.19K $ 96.19K Opplagsforsyning 9.00M 9.00M 9.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

