Fishwheel pris i dag

Sanntids Fishwheel (FSHWHL) pris i dag er $ 0.00008374, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende FSHWHL til USD konverteringssats er $ 0.00008374 per FSHWHL.

Fishwheel rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 80,606, med en sirkulerende forsyning på 962.52M FSHWHL. I løpet av de siste 24 timene FSHWHL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0031303, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007335.

Kortsiktig har FSHWHL beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fishwheel (FSHWHL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Opplagsforsyning 962.52M 962.52M 962.52M Total forsyning 962,516,627.721883 962,516,627.721883 962,516,627.721883

