Ferma (FERMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04484197 $ 0.04484197 $ 0.04484197 24 timer lav $ 0.04562574 $ 0.04562574 $ 0.04562574 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04484197$ 0.04484197 $ 0.04484197 24 timer høy $ 0.04562574$ 0.04562574 $ 0.04562574 All Time High $ 0.450233$ 0.450233 $ 0.450233 Laveste pris $ 0.03070191$ 0.03070191 $ 0.03070191 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -1.11% Prisendring (7D) -0.42% Prisendring (7D) -0.42%

Ferma (FERMA) sanntidsprisen er $0.04503668. I løpet av de siste 24 timene har FERMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04484197 og et toppnivå på $ 0.04562574, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FERMA er $ 0.450233, mens den rekordlave prisen er $ 0.03070191.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FERMA endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -0.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ferma (FERMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 495.40K$ 495.40K $ 495.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 495.40K$ 495.40K $ 495.40K Opplagsforsyning 11.00M 11.00M 11.00M Total forsyning 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ferma er $ 495.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FERMA er 11.00M, med en total tilgang på 11000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 495.40K.