ETH Strategy pris i dag

Sanntids ETH Strategy (STRAT) pris i dag er $ 0.399479, med en 2.55% endring de siste 24 timene. Nåværende STRAT til USD konverteringssats er $ 0.399479 per STRAT.

ETH Strategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,943,939, med en sirkulerende forsyning på 4.86M STRAT. I løpet av de siste 24 timene STRAT har den blitt handlet mellom $ 0.386706(laveste) og $ 0.404594 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.875668, mens tidenes laveste notering var $ 0.361352.

Kortsiktig har STRAT beveget seg -0.63% i løpet av den siste timen og -16.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ETH Strategy (STRAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.50M$ 48.50M $ 48.50M Opplagsforsyning 4.86M 4.86M 4.86M Total forsyning 121,279,194.6093638 121,279,194.6093638 121,279,194.6093638

