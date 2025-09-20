ellow (Y) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002861 $ 0.00002861 $ 0.00002861 24 timer lav $ 0.00003518 $ 0.00003518 $ 0.00003518 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002861$ 0.00002861 $ 0.00002861 24 timer høy $ 0.00003518$ 0.00003518 $ 0.00003518 All Time High $ 0.00015204$ 0.00015204 $ 0.00015204 Laveste pris $ 0.00002374$ 0.00002374 $ 0.00002374 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) +9.69% Prisendring (7D) +11.09% Prisendring (7D) +11.09%

ellow (Y) sanntidsprisen er $0.0000327. I løpet av de siste 24 timene har Y blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002861 og et toppnivå på $ 0.00003518, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til Y er $ 0.00015204, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002374.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har Y endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, +9.69% over 24 timer og +11.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ellow (Y) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.28K$ 32.28K $ 32.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.70K$ 32.70K $ 32.70K Opplagsforsyning 987.22M 987.22M 987.22M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ellow er $ 32.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på Y er 987.22M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.70K.