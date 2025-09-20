Electronic USD (EUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.994872, 24 timer høy $ 1.012, All Time High $ 1.13, Laveste pris $ 0.867067, Prisendring (1H) -0.05%, Prisendring (1D) +0.43%, Prisendring (7D) +0.04%

Electronic USD (EUSD) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har EUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994872 og et toppnivå på $ 1.012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EUSD er $ 1.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.867067.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EUSD endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.43% over 24 timer og +0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Electronic USD (EUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.45M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 24.45M, Opplagsforsyning 24.45M, Total forsyning 24,445,888.1476459

Nåværende markedsverdi på Electronic USD er $ 24.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EUSD er 24.45M, med en total tilgang på 24445888.1476459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.45M.