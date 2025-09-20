EDUM (EDUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.188632 24 timer lav $ 0.189522 24 timer høy All Time High $ 1.19 Laveste pris $ 0.152688 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.26% Prisendring (7D) +0.07%

EDUM (EDUM) sanntidsprisen er $0.188924. I løpet av de siste 24 timene har EDUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.188632 og et toppnivå på $ 0.189522, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDUM er $ 1.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.152688.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDUM endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.26% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EDUM (EDUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.38M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 94.46M Opplagsforsyning 23.21M Total forsyning 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EDUM er $ 4.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EDUM er 23.21M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.46M.