duk (DUK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00007969 $ 0.00007969 $ 0.00007969 24 timer lav $ 0.00008316 $ 0.00008316 $ 0.00008316 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00007969$ 0.00007969 $ 0.00007969 24 timer høy $ 0.00008316$ 0.00008316 $ 0.00008316 All Time High $ 0.00901727$ 0.00901727 $ 0.00901727 Laveste pris $ 0.00005015$ 0.00005015 $ 0.00005015 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.71% Prisendring (7D) -9.89% Prisendring (7D) -9.89%

duk (DUK) sanntidsprisen er $0.00008062. I løpet av de siste 24 timene har DUK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007969 og et toppnivå på $ 0.00008316, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUK er $ 0.00901727, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005015.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUK endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og -9.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

duk (DUK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 80.62K$ 80.62K $ 80.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.62K$ 80.62K $ 80.62K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på duk er $ 80.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUK er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.62K.