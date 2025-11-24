DROP pris i dag

Sanntids DROP (DROP) pris i dag er $ 4.03, med en 5.38% endring de siste 24 timene. Nåværende DROP til USD konverteringssats er $ 4.03 per DROP.

DROP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,985,973, med en sirkulerende forsyning på 989.17K DROP. I løpet av de siste 24 timene DROP har den blitt handlet mellom $ 3.74(laveste) og $ 4.06 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 19.91, mens tidenes laveste notering var $ 1.73.

Kortsiktig har DROP beveget seg +0.67% i løpet av den siste timen og -1.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DROP (DROP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Opplagsforsyning 989.17K 989.17K 989.17K Total forsyning 989,169.656216 989,169.656216 989,169.656216

