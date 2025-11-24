Dreamsync pris i dag

Sanntids Dreamsync (DREAM) pris i dag er $ 0.000438, med en 13.07% endring de siste 24 timene. Nåværende DREAM til USD konverteringssats er $ 0.000438 per DREAM.

Dreamsync rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 440,207, med en sirkulerende forsyning på 999.99M DREAM. I løpet av de siste 24 timene DREAM har den blitt handlet mellom $ 0.00043374(laveste) og $ 0.00051507 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00437362, mens tidenes laveste notering var $ 0.00021815.

Kortsiktig har DREAM beveget seg -1.67% i løpet av den siste timen og -32.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Dreamsync (DREAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 440.21K$ 440.21K $ 440.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 440.21K$ 440.21K $ 440.21K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

