DOUBT pris i dag

Sanntids DOUBT (DOUBT) pris i dag er $ 0.00371764, med en 8.03% endring de siste 24 timene. Nåværende DOUBT til USD konverteringssats er $ 0.00371764 per DOUBT.

DOUBT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,529,614, med en sirkulerende forsyning på 950.00M DOUBT. I løpet av de siste 24 timene DOUBT har den blitt handlet mellom $ 0.003355(laveste) og $ 0.00371177 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0090364, mens tidenes laveste notering var $ 0.00328444.

Kortsiktig har DOUBT beveget seg +1.50% i løpet av den siste timen og -11.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DOUBT (DOUBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Opplagsforsyning 950.00M 950.00M 950.00M Total forsyning 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DOUBT er $ 3.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOUBT er 950.00M, med en total tilgang på 950000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.53M.