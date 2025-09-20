Dojo (SN52) Prisinformasjon (USD)

Dojo (SN52) sanntidsprisen er $3.08. I løpet av de siste 24 timene har SN52 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.07 og et toppnivå på $ 3.34, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN52 er $ 7.24, mens den rekordlave prisen er $ 2.62.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN52 endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -4.11% over 24 timer og -3.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dojo (SN52) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Dojo er $ 7.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN52 er 2.50M, med en total tilgang på 2499866.976611883. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.69M.