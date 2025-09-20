DIVINER (DIVINER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00319152 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -0.32% Prisendring (7D) -3.96%

DIVINER (DIVINER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DIVINER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIVINER er $ 0.00319152, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIVINER endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og -3.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DIVINER (DIVINER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.81K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.81K Opplagsforsyning 999.80M Total forsyning 999,804,675.246575

Nåværende markedsverdi på DIVINER er $ 32.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DIVINER er 999.80M, med en total tilgang på 999804675.246575. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.81K.