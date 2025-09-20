Distributed Training (SN38) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.36 24 timer lav $ 1.46 24 timer høy 24 timer lav $ 1.36 24 timer høy $ 1.46 All Time High $ 2.39 Laveste pris $ 0.496926 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) +3.68% Prisendring (7D) -32.53%

Distributed Training (SN38) sanntidsprisen er $1.41. I løpet av de siste 24 timene har SN38 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.36 og et toppnivå på $ 1.46, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN38 er $ 2.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.496926.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN38 endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, +3.68% over 24 timer og -32.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Distributed Training (SN38) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.78M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.78M Opplagsforsyning 2.69M Total forsyning 2,686,780.753803752

Nåværende markedsverdi på Distributed Training er $ 3.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN38 er 2.69M, med en total tilgang på 2686780.753803752. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.78M.