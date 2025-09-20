Dippy (SN11) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 6.53 24 timer høy $ 6.77 All Time High $ 8.45 Laveste pris $ 2.49 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -1.89% Prisendring (7D) -13.14%

Dippy (SN11) sanntidsprisen er $6.61. I løpet av de siste 24 timene har SN11 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.53 og et toppnivå på $ 6.77, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN11 er $ 8.45, mens den rekordlave prisen er $ 2.49.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN11 endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -1.89% over 24 timer og -13.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dippy (SN11) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.85M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.85M Opplagsforsyning 2.25M Total forsyning 2,247,801.526257499

Nåværende markedsverdi på Dippy er $ 14.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN11 er 2.25M, med en total tilgang på 2247801.526257499. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.85M.