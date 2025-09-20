dFund (DFND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00027716 24 timer lav $ 0.00027802 24 timer høy All Time High $ 0.061523 Laveste pris $ 0.00014998 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) +9.27%

dFund (DFND) sanntidsprisen er $0.0002779. I løpet av de siste 24 timene har DFND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00027716 og et toppnivå på $ 0.00027802, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFND er $ 0.061523, mens den rekordlave prisen er $ 0.00014998.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFND endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +9.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dFund (DFND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 277.71K Opplagsforsyning 332.45M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på dFund er $ 92.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFND er 332.45M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 277.71K.