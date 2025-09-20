Dagens dForce USD livepris er 0.985967 USD. Spor prisoppdateringer for USX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens dForce USD livepris er 0.985967 USD. Spor prisoppdateringer for USX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 USX til USD livepris:

$0.985967
$0.985967
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
dForce USD (USX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:02:40 (UTC+8)

dForce USD (USX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.985465
$ 0.985465
24 timer lav
$ 0.986387
$ 0.986387
24 timer høy

$ 0.985465
$ 0.985465

$ 0.986387
$ 0.986387

$ 2.71
$ 2.71

$ 0.331253
$ 0.331253

-0.04%

+0.02%

-0.16%

-0.16%

dForce USD (USX) sanntidsprisen er $0.985967. I løpet av de siste 24 timene har USX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.985465 og et toppnivå på $ 0.986387, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USX er $ 2.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.331253.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USX endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dForce USD (USX) Markedsinformasjon

$ 15.24M
$ 15.24M

--
----

$ 132.68M
$ 132.68M

15.45M
15.45M

134,571,773.1095259
134,571,773.1095259

Nåværende markedsverdi på dForce USD er $ 15.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USX er 15.45M, med en total tilgang på 134571773.1095259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.68M.

dForce USD (USX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på dForce USD til USD ble $ +0.00019089.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på dForce USD til USD ble $ -0.0021865790.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på dForce USD til USD ble $ -0.0089756519.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på dForce USD til USD ble $ -0.0099415865583488.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00019089+0.02%
30 dager$ -0.0021865790-0.22%
60 dager$ -0.0089756519-0.91%
90 dager$ -0.0099415865583488-0.99%

Hva er dForce USD (USX)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

dForce USD (USX) Ressurs

dForce USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dForce USD (USX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dForce USD (USX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dForce USD.

Sjekk dForce USDprisprognosen nå!

USX til lokale valutaer

dForce USD (USX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dForce USD (USX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om dForce USD (USX)

Hvor mye er dForce USD (USX) verdt i dag?
Live USX prisen i USD er 0.985967 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USX til USD er $ 0.985967. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dForce USD?
Markedsverdien for USX er $ 15.24M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USX?
Den sirkulerende forsyningen av USX er 15.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSX ?
USX oppnådde en ATH-pris på 2.71 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USX?
USX så en ATL-pris på 0.331253 USD.
Hva er handelsvolumet til USX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USX er -- USD.
Vil USX gå høyere i år?
USX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:02:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.