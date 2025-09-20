dForce USD (USX) Prisinformasjon (USD)

dForce USD (USX) sanntidsprisen er $0.985967. I løpet av de siste 24 timene har USX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.985465 og et toppnivå på $ 0.986387, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USX er $ 2.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.331253.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USX endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dForce USD (USX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på dForce USD er $ 15.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USX er 15.45M, med en total tilgang på 134571773.1095259. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.68M.