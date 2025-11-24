DESK pris i dag

Sanntids DESK (DESK) pris i dag er $ 0.00031459, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DESK til USD konverteringssats er $ 0.00031459 per DESK.

DESK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 290,626, med en sirkulerende forsyning på 923.81M DESK. I løpet av de siste 24 timene DESK har den blitt handlet mellom $ 0.00031459(laveste) og $ 0.00031459 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00474878, mens tidenes laveste notering var $ 0.00031343.

Kortsiktig har DESK beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DESK (DESK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 290.63K$ 290.63K $ 290.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 314.59K$ 314.59K $ 314.59K Opplagsforsyning 923.81M 923.81M 923.81M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

