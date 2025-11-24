Derpy pris i dag

Sanntids Derpy (DERPY) pris i dag er --, med en 2.09% endring de siste 24 timene. Nåværende DERPY til USD konverteringssats er -- per DERPY.

Derpy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,440.27, med en sirkulerende forsyning på 999.66M DERPY. I løpet av de siste 24 timene DERPY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DERPY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Derpy (DERPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,658,763.52238 999,658,763.52238 999,658,763.52238

Nåværende markedsverdi på Derpy er $ 9.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DERPY er 999.66M, med en total tilgang på 999658763.52238. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.44K.