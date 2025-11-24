DeFrogs pris i dag

Sanntids DeFrogs (DEFROGS) pris i dag er $ 26.69, med en 7.65% endring de siste 24 timene. Nåværende DEFROGS til USD konverteringssats er $ 26.69 per DEFROGS.

DeFrogs rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 265,676, med en sirkulerende forsyning på 10.00K DEFROGS. I løpet av de siste 24 timene DEFROGS har den blitt handlet mellom $ 26.25(laveste) og $ 28.9 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3,930.55, mens tidenes laveste notering var $ 26.25.

Kortsiktig har DEFROGS beveget seg -0.53% i løpet av den siste timen og -22.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DeFrogs (DEFROGS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 265.68K$ 265.68K $ 265.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 265.68K$ 265.68K $ 265.68K Opplagsforsyning 10.00K 10.00K 10.00K Total forsyning 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Nåværende markedsverdi på DeFrogs er $ 265.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEFROGS er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 265.68K.