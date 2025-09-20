DEEPSPACE (DPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00592552, 24 timer høy $ 0.00613881, All Time High $ 0.874276, Laveste pris $ 0, Prisendring (1H) -0.00%, Prisendring (1D) -1.36%, Prisendring (7D) -0.75%

DEEPSPACE (DPS) sanntidsprisen er $0.00599681. I løpet av de siste 24 timene har DPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00592552 og et toppnivå på $ 0.00613881, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DPS er $ 0.874276, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DPS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og -0.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DEEPSPACE (DPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 439.69K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 534.69K, Opplagsforsyning 73.27M, Total forsyning 89,105,062.48835506

Nåværende markedsverdi på DEEPSPACE er $ 439.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DPS er 73.27M, med en total tilgang på 89105062.48835506. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 534.69K.