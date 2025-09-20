Cycle (CYCLE) Prisinformasjon (USD)

Cycle (CYCLE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CYCLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYCLE er $ 0.00834798, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYCLE endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -2.01% over 24 timer og -5.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cycle (CYCLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.75K$ 26.75K $ 26.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.75K$ 26.75K $ 26.75K Opplagsforsyning 890.85M 890.85M 890.85M Total forsyning 890,846,147.94 890,846,147.94 890,846,147.94

Nåværende markedsverdi på Cycle er $ 26.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYCLE er 890.85M, med en total tilgang på 890846147.94. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.75K.