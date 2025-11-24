CryptoLoots pris i dag

Sanntids CryptoLoots (CLOOTS) pris i dag er --, med en 5.14% endring de siste 24 timene. Nåværende CLOOTS til USD konverteringssats er -- per CLOOTS.

CryptoLoots rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 91,423, med en sirkulerende forsyning på 985.20M CLOOTS. I løpet av de siste 24 timene CLOOTS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00211204, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har CLOOTS beveget seg +0.76% i løpet av den siste timen og +23.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CryptoLoots (CLOOTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.42K Opplagsforsyning 985.20M Total forsyning 985,195,279.808705

