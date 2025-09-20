CryptoGPT (CRGPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03273742 $ 0.03273742 $ 0.03273742 24 timer lav $ 0.03349324 $ 0.03349324 $ 0.03349324 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03273742$ 0.03273742 $ 0.03273742 24 timer høy $ 0.03349324$ 0.03349324 $ 0.03349324 All Time High $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Laveste pris $ 0.01517675$ 0.01517675 $ 0.01517675 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.28% Prisendring (7D) +2.51% Prisendring (7D) +2.51%

CryptoGPT (CRGPT) sanntidsprisen er $0.03293755. I løpet av de siste 24 timene har CRGPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03273742 og et toppnivå på $ 0.03349324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRGPT er $ 1.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.01517675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRGPT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og +2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoGPT (CRGPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 619.97K$ 619.97K $ 619.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 658.34K$ 658.34K $ 658.34K Opplagsforsyning 18.82M 18.82M 18.82M Total forsyning 19,987,374.48147646 19,987,374.48147646 19,987,374.48147646

Nåværende markedsverdi på CryptoGPT er $ 619.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRGPT er 18.82M, med en total tilgang på 19987374.48147646. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 658.34K.