Mer om CRGPT

CRGPT Prisinformasjon

CRGPT teknisk dokument

CRGPT Offisiell nettside

CRGPT tokenomics

CRGPT Prisprognose

1 CRGPT til USD livepris:

$0.03293755
$0.03293755
-1.20%1D
CryptoGPT (CRGPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:46:13 (UTC+8)

CryptoGPT (CRGPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03273742
$ 0.03273742
24 timer lav
$ 0.03349324
$ 0.03349324
24 timer høy

$ 0.03273742
$ 0.03273742

$ 0.03349324
$ 0.03349324

$ 1.74
$ 1.74

$ 0.01517675
$ 0.01517675

0.00%

-1.28%

+2.51%

+2.51%

CryptoGPT (CRGPT) sanntidsprisen er $0.03293755. I løpet av de siste 24 timene har CRGPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03273742 og et toppnivå på $ 0.03349324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRGPT er $ 1.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.01517675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRGPT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.28% over 24 timer og +2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CryptoGPT (CRGPT) Markedsinformasjon

$ 619.97K
$ 619.97K

--
--

$ 658.34K
$ 658.34K

18.82M
18.82M

19,987,374.48147646
19,987,374.48147646

Nåværende markedsverdi på CryptoGPT er $ 619.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRGPT er 18.82M, med en total tilgang på 19987374.48147646. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 658.34K.

CryptoGPT (CRGPT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CryptoGPT til USD ble $ -0.00043037534926793.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CryptoGPT til USD ble $ +0.0014276484.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CryptoGPT til USD ble $ +0.0048557063.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CryptoGPT til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00043037534926793-1.28%
30 dager$ +0.0014276484+4.33%
60 dager$ +0.0048557063+14.74%
90 dager$ 0--

Hva er CryptoGPT (CRGPT)

CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

CryptoGPT (CRGPT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

CryptoGPT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CryptoGPT (CRGPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CryptoGPT (CRGPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CryptoGPT.

Sjekk CryptoGPTprisprognosen nå!

CRGPT til lokale valutaer

CryptoGPT (CRGPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CryptoGPT (CRGPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRGPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CryptoGPT (CRGPT)

Hvor mye er CryptoGPT (CRGPT) verdt i dag?
Live CRGPT prisen i USD er 0.03293755 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRGPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRGPT til USD er $ 0.03293755. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CryptoGPT?
Markedsverdien for CRGPT er $ 619.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRGPT?
Den sirkulerende forsyningen av CRGPT er 18.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRGPT ?
CRGPT oppnådde en ATH-pris på 1.74 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRGPT?
CRGPT så en ATL-pris på 0.01517675 USD.
Hva er handelsvolumet til CRGPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRGPT er -- USD.
Vil CRGPT gå høyere i år?
CRGPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRGPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:46:13 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

