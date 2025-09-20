Cryptiq browser (CRYPTIQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02438165$ 0.02438165 $ 0.02438165 Laveste pris $ 0.00279224$ 0.00279224 $ 0.00279224 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.90% Prisendring (7D) -4.90%

Cryptiq browser (CRYPTIQ) sanntidsprisen er $0.00336311. I løpet av de siste 24 timene har CRYPTIQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYPTIQ er $ 0.02438165, mens den rekordlave prisen er $ 0.00279224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYPTIQ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cryptiq browser (CRYPTIQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 127.58K$ 127.58K $ 127.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 336.31K$ 336.31K $ 336.31K Opplagsforsyning 37.93M 37.93M 37.93M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Cryptiq browser er $ 127.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYPTIQ er 37.93M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 336.31K.