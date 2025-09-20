Cryptiq browser Pris (CRYPTIQ)
--
--
-4.90%
-4.90%
Cryptiq browser (CRYPTIQ) sanntidsprisen er $0.00336311. I løpet av de siste 24 timene har CRYPTIQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYPTIQ er $ 0.02438165, mens den rekordlave prisen er $ 0.00279224.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYPTIQ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Cryptiq browser er $ 127.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYPTIQ er 37.93M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 336.31K.
I løpet av i dag er prisendringen på Cryptiq browser til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Cryptiq browser til USD ble $ -0.0000977373.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Cryptiq browser til USD ble $ -0.0002222013.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Cryptiq browser til USD ble $ -0.0003967498069980118.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ -0.0000977373
|-2.90%
|60 dager
|$ -0.0002222013
|-6.60%
|90 dager
|$ -0.0003967498069980118
|-10.55%
What is the project about? Cryptiq Web3 Browser is a revolutionary web browser that prioritizes decentralization, privacy, and security. It offers users a seamless and efficient way to access the decentralized web, interact with blockchain networks, manage digital assets, and engage with decentralized applications (dApps) and decentralized finance (DeFi) platforms. The browser is designed to empower individuals by giving them control over their data and online interactions, ensuring privacy and protection from invasive tracking and malicious actors. What makes your project unique? What sets Cryptiq Web3 Browser apart is its integration of Web3 technology, which enables direct interaction with blockchain networks. This means users can seamlessly navigate the rapidly growing Web3 ecosystem, manage their digital assets, participate in smart contract transactions, and even engage in decentralized governance. The browser's commitment to user privacy, along with its focus on delivering fast and efficient browsing performance, further distinguishes it from traditional web browsers. History of your project: The history of the Cryptiq Web3 Browser project traces back to my journey as a skilled and experienced full stack developer and entrepreneur. With a background spanning the Technology, E-Commerce, and Financial sectors, I drew upon my expertise gained from Top Tier Investment Banks and a Leading Technology & E-Commerce Company. This diverse experience provided me with insights into innovation and creating solutions that drive positive change. Throughout my career, I have been instrumental in successfully launching multiple applications that reflect my deep passion for pushing the boundaries of innovation. This passion has always driven me to create solutions that not only meet client needs but also surpass their expectations. Collaboration and teamwork have been essential aspects of my approach, recognizing that remarkable results are achieved through a supportive and collaborative environment. Before entering the tech and business world, I enjoyed a successful career as a Music Producer and DJ, crafting Top 10 tracks that resonated with audiences across the globe. This background in the creative industry added a unique perspective to my problem-solving approach, allowing me to think creatively and approach challenges from diverse angles. With my transition from a Music Producer and DJ to a full stack developer, entrepreneur, and manager, I am now fully committed to utilizing my multifaceted skill set to create products that carry meaningful impact. The Cryptiq Web3 Browser project emerged as a culmination of my experiences, aiming to revolutionize the browsing experience through decentralized principles, enhanced privacy, and seamless user engagement. As I embark on this new chapter, my dedication to continuous learning and driving positive change remains unwavering. The Cryptiq Web3 Browser project represents an exciting endeavor that aligns with my values of innovation, collaboration, and fostering growth. I am enthusiastic about the project's future, as it evolves to meet the ever-changing landscape of the Web3 ecosystem while upholding the principles that have guided my career journey. What’s next for your project? The project's future involves continuous innovation and improvement. Regular updates and security enhancements are expected to keep users up-to-date with the latest advancements in web technology and security measures. As the Web3 ecosystem evolves, Cryptiq Web3 Browser will adapt to new trends and technologies, striving to remain at the forefront of decentralized browsing experiences. The project will also expand its features, integrations, and user engagement to stay aligned with the changing needs of its community. What can your token be used for? Rewarding Engagement: Tokens could be used to incentivize users to interact with the browser, engage with dApps, and contribute to the community. Access to Premium Features: Tokens might grant users access to premium features or services within the browser. Decentralized Governance: Tokens could be used for voting and decision-making in the development and evolution of the browser.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Cryptiq browser (CRYPTIQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cryptiq browser (CRYPTIQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cryptiq browser.
Sjekk Cryptiq browserprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Cryptiq browser (CRYPTIQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRYPTIQ tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.