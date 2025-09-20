Dagens CrocBot livepris er 0.00003492 USD. Spor prisoppdateringer for CROC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CrocBot livepris er 0.00003492 USD. Spor prisoppdateringer for CROC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CROC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CrocBot Pris (CROC)

1 CROC til USD livepris:

--
----
0.00%1D
CrocBot (CROC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:53:10 (UTC+8)

CrocBot (CROC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00794715
$ 0.00794715$ 0.00794715

$ 0.0000138
$ 0.0000138$ 0.0000138

--

--

0.00%

0.00%

CrocBot (CROC) sanntidsprisen er $0.00003492. I løpet av de siste 24 timene har CROC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CROC er $ 0.00794715, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000138.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CROC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CrocBot (CROC) Markedsinformasjon

$ 34.92K
$ 34.92K$ 34.92K

--
----

$ 34.92K
$ 34.92K$ 34.92K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CrocBot er $ 34.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CROC er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.92K.

CrocBot (CROC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på CrocBot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på CrocBot til USD ble $ +0.0000004663.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på CrocBot til USD ble $ +0.0000165332.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på CrocBot til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000004663+1.34%
60 dager$ +0.0000165332+47.35%
90 dager$ 0--

Hva er CrocBot (CROC)

What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

CrocBot (CROC) Ressurs

Offisiell nettside

CrocBot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CrocBot (CROC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CrocBot (CROC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CrocBot.

Sjekk CrocBotprisprognosen nå!

CROC til lokale valutaer

CrocBot (CROC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CrocBot (CROC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CROC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om CrocBot (CROC)

Hvor mye er CrocBot (CROC) verdt i dag?
Live CROC prisen i USD er 0.00003492 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CROC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CROC til USD er $ 0.00003492. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CrocBot?
Markedsverdien for CROC er $ 34.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CROC?
Den sirkulerende forsyningen av CROC er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCROC ?
CROC oppnådde en ATH-pris på 0.00794715 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CROC?
CROC så en ATL-pris på 0.0000138 USD.
Hva er handelsvolumet til CROC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CROC er -- USD.
Vil CROC gå høyere i år?
CROC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CROC prisprognosen for en mer grundig analyse.
